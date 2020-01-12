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طرح وثيقة ترخيص خدمات مشغلي الشبكات الافتراضية للمنافسة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

طرحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وثيقة طلب الحصول على ترخيص تقديم خدمات مشغلي شبكات الاتصالات المتنقلة الافتراضية (MVNO) للمنافسة العامة، وذلك في إطار إصدار ترخيصين لتقديم هذا النوع من الخدمات.

ودعت الهيئة الأطراف المهتمة لتقديم طلبات المنافسة للحصول على الترخيص وفق المتطلبات الواردة في الوثيقة المنشورة على موقعها في موعد أقصاه 10 مايو 2020.

وأوضح محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، أن طرح الترخيص سيعزز من الفرص الاستثمارية في القطاع، كما يمثل دعما لمشاريع ريادة الأعمال، وتحفيزا للابتكار والتنوع في الخدمات مثل استخدامات انترنت الأشياء، وصناعة المحتوى والتنوع في الخدمات.

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وذكر أن ما يميز قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة هو أنه قطاع حيوي ويواكب على نحو سريع أي مستجدات وتطورات في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، الأمر الذي يتزامن معه خلق فرص جديدة وتحفيز للمنافسة، وتهيئة بيئة للابتكار والإبداع.

وأكد التميمي أن هذه الخطوة تأتي اتساقا مع توجه الهيئة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية لسوق خدمات الاتصالات في المملكة، واستجابة لما تمخضت عنه نتائج تحليل مرئيات العموم، وكذلك دراسات السوق التي قامت بها الهيئة في هذا الشأن.

مشغل شبكات اتصالات متنقلة افتراضية

هو مقدم خدمة اتصالات لا يملك أبراجا أو سعات ترددية ويعتمد على مقدمي خدمات اتصالات قائمين يملكون البنية التحتية، حيث يعمل على استئجار أو شراء سعات من مقدم الخدمة القائم بالجملة ويعيد بيعها على مشتركيه.

آخر موعد للتقديم:الساعة 3:00 عصرا يوم 10 مايو 2020