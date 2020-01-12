كم مرة فصل عندك.. 8 مليار دولار خسائر انقطاع الإنترنت عالميا في 2019

تقرير: انقطاع الإنترنت عالميا تسبب بخسارة اقتصادية بـ8 مليارات دولار بـ2019

الأحد، 12 يناير 2020 04:21 م



كشف تقرير حديث صادر عن شركة " Top10vpn" المتخصصة فى الأبحاث عبر الإنترنت ومقرها لندن أن الاقتصاد العالمى تكبد خسائر بنحو 8 مليارات دولار خلال العام الماضى، على خلفية انقطاع خدمات الإنترنت فى العديد من الدول ومن ثم تعطيل الوسائط الاجتماعية عبر بلدان أخرى حول العالم.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة اعتمدت أداة تعرف باسم COST لحساب التأثير الاقتصادى، وهى من تطوير شركة "نت بلوكس" المتخصصة فى مراقبة حرية الإنترنت حول العالم وغيرها من المنظمات غير الحكومية التى ترصد مجتمع الإنترنت بجميع أنحاء العالم، وذلك وفقًا لمؤشرات من البنك الدولى، الاتحاد الدولى للاتصالات، الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة.

Advertisements

واظهرت التقديرات أن الخسائر الاجمالية، نتيجة المدة الإجمالية المستغرقة جراء انقطاع خدمات الإنترنت قد بلغت 18 ألف ساعة فى دول مختلفة حول العالم، لتبلغ الخسائر التفصيلية 8.05 مليار دولار، وهى زيادة بنسبة 235% فى التأثير الاقتصادى العالمى مقابل 2.4 مليار دولار فقط خلال 2015/2016، وفقا لأحدث التحليلات المتاحة.

علاوة على ذلك، زادت عمليات التعطيل الإجبارى لإغلاق الإنترنت فى عام 2019، مقارنة بالسنوات السابقة، علمًا بأن التقرير رصد أكثر من 196 عملية إغلاق موثقة وقعت خلال الأشهر الـ 12 الماضية. أكبر الخاسرين على هذة الخلفية، أظهرت نتائج التقرير أن العراق حظيت بأكبر الخسائر الاقتصادية جراء توقف خدمات الإنترنت بنحو 2.3 مليار دولار، حيث تعطلت الخدمة لمدة 263 ساعة على مدار العام، تلتها السودان فى المرتبة الثانية مع خسائر 1.86 مليار دولار، وانقطاع زاد لأكثر من 1.56 ألف ساعة.

جاءت الهند فى المركز الثالث بخسائر بلغت مقدارها 1.3 مليار دولار، مع تضرر 8.4 مليون مستخدم إثر فقدان الخدمات، لمدة 4.19 ألف ساعة، الناجمة عن إنقطاع التيار الكهربائى، دون تضمين عمليات الإغلاق الجبرية الأكثر على الصعيد الهندي.