شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ صفقة خاصة بقيمة 4.2 مليون ريال على أسهم "التموين" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهدت السوق السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تنفيذ صفقة خاصة، على 41 ألف سهم من شركة الخطوط السعودية للتموين.

وحسب بيانات على موقع سوق الأسهم السعودي، تمت الصفقة بسعر 102.20 ريال للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية للصفقة تبلغ 4.190 مليون ريال.

وطبقاً لتداول، فإن الصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.

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ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات. فيما، تؤثر الصفقات الخاصة على كمية وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 142 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 142.6 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 362.6 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 383.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.