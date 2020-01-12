شكرا لقرائتكم خبر عن "المتقدمة"السعودية تتوقع تحسن أسعار البتروكيماويات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رجح رئيس مجلس إدارة شركة المتقدمة للبتروكيماويات، خليفة الملحم، تحسن أسعار البتروكيماويات عالميا بعد الزيادة المرتقبة في الطلب عقب توقيع اتفاق بين الصين والولايات المتحدة الفترة المقبلة وما سينعكس إيجابا على أداء الشركة.

وأوضح في مقابلة مع قناة العربية أن الأسعار انخفضت خلال الربع الرابع من 2019، ومازالت مستقرة عن هذا المستوى الذي يعد الأقل بمستويات خلال سنوات.

وأشار أن الهامش بين البروبلين والبولي بروبلين هو 730 دولارا، وهو جيد للشركة. ولفت إلى أن الشركة تقوم بشراء البروبيلين من السوق المحلي أو من الخارج، وتستخدمه لتصنيع البولي بروبلين.

وكشفت النتائج المالية للشركة صياح اليوم الأحد، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 5.9% خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

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ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 759 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 717 مليون ريال في العام 2018.

وكان مجلس إدارة المتقدمة، قد أعلن عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام 2019 بقيمة 140.7 مليون ريال سعودي.

وبناءً عليه فإن إجمالي الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، هو مبلغ 556.9 مليون ريال سعودي بواقع 2.70 ريال سعودي للسهم الواحد، تمثل 27% من القيمة الاسمية للأسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 213 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 202.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.