شكرا لقرائتكم خبر عن "إس آند بي جلوبال: السعودية الثانية عالمياً لعام 2019 بإصدارات الصكوك والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مؤسسة إس أند بي جلوبال إن السعودية حلت بالمرتبة الثانية بسوق الصكوك وذلك بعد إصدارها أكبر صكوك حكومية مقومة بالعملة المحلية بموجب برنامجها غير المحدود ومن خلال بعض مُصْدري القطاع الخاص بقيمة 28 مليار دولار خلال العام الماضي مقارنة بـ 22 مليار دولار خلال عام 2018.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن دولة ماليزيا في مقدمة الدول المصدرة للسندات العام الماضي، بقيمة بلغت 66 مليار دولار، مقارنة بـ 52 مليار دولار خلال عام 2018.

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وجاءت إندونيسيا في المرتبة الثالثة، بحجم إصدارات بلغت 22 مليار دولار، ثم تركيا في المرتبة الرابعة بـ 14 مليار دولار. تلتها الكويت في المرتبة الخامسة بإصدارات قيمتها 11 مليار دولار، بحسب "العربية".

وجاءت الإمارات في المرتبة السادسة، بإصدارات بلغت قيمتها 9 مليار دولار، مقارنة بـ 10 مليارات دولار قبل عام، ثم قطر بـ 5 مليارات دولار، والبحرين بـ 4 مليارات دولار.

ووفقاً لبيانات الوكالة، فإن إجمالي إصدار الصكوك في العالم وصل إلى 162 مليار دولار أمريكي في العام 2019، مقارنة بـ 129 مليار دولار في العام 2018.