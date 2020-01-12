خصومات كبيرة وتقسيط بدون مقدم وأقل فائدة.. أسعار شاشات سامسونج في ’’بي تك وراية وكارفور‘‘

كتب: ضياء السقا

أعلنت شركتا راية، وبي تك للإلكترونيات، وكارفور هايبر ماركت، عن عروض وتخفيضات هائلة على شاشات سامسونج، بمختلف الأحجام، بمناسبة العام الجديد.

عروض بي تك

قدمت بي تك خصومات على شاشات سامسونج، مع إمكانية التقسيط بدون مقدم.

كما أتاحت خدمة الشراء اونلاين، عن طريق الرابط http://bit.ly/2SYMNKW والتوصيل مجاني.

عروض راية

أعلنت شركة راية للإلكترونيات، عن أرخص أسعار لشاشات سامسونج، كما أتاحت نظام التقسيط بأقل فائدة في مصر.

العروض متاحة حتى نهاية يناير، بجميع فروع راية، على مستوى الجمهورية، كما حددت الشركة رقم١٩٩٠٠ للتواصل مع العملاء.

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عناوين فروع راية

عروض كارفور

كما قدمت سلسلة "كارفور"، عروضا على شاشات سامسونج، بمناسبة عيد ميلاده الـ17، مستمرة حتى منتصف يناير، بجميع الفروع.

عناوين فروع كارفور هايبر بمصر:

سيتي سنتر المعادي - City Center Maadi

كايرو فيستفال سيتي - Cairo Festival City

صن سيتي - Sun City

الشروق - Shorouk

العبور - Obour

داندي - Dandy

سيتي سنتر اسكندرية - City Center Alexandria

سيتي لايت - City Light

عروبة - Orouba

طنطا - Tanta

عناوين فروع كارفور سوبر ماركت بمصر:

جرين بلازا - Green Plaza

رويال بلازا - Royal Plaza

الملتقى - Al-Moltaqa

المنصورة - Mansoura

خليج نعمة - Neama Bay

همبرا - Hambra

صن تيرا - Sunterra

ميجا مول - Mega Mall

ميراج سيتي - Mirage City

المعادي الجديدة - New Maadi

حلوان - Helwan

طرة - Torah

الحمد - El-Hamd

دون تاون - Down Town

زيزينيا - Zizinia

بيرامدز مول - Pyramids Mall

بيرامدز فيو - Pyramids View

دولفين مول - Dolphin Mall

جزيرة بلازا - Gezira Plaza

طيبة مول - Tiba Mall

السراية مول - Saraya Mall

حلوان - Helwan

15 مايو - 15 May