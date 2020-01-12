شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة يبحث أوجه التعاون مع رئيس وزراء اليابان والان نبدء بالتفاصيل

بحث صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ، مع دولة رئيس وزراء اليابان شينزو آبي الذي يزور المملكة حالياً ، بمقر إقامته في الرياض اليوم ، أوجه العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين في مجال الطاقة.

حضر الاستقبال وزير الأقتصاد والتخطيط رئيس الجانب السعودي للمجموعة المشتركة للرؤية السعودية اليابانية 2030 الأستاذ محمد بن مزيد التويجري - الوزير المرافق-، ومستشار سمو وزير الطاقة الدكتور ناصر الدوسري، ووكيل الوزارة للعلاقات الدولية الدكتور بندر السجان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان نايف بن مرزوق الفهادي، كما حضره من الجانب الياباني الوفد المرافق لدولة رئيس الوزراء، وسفير اليابان لدى المملكة تسوكاسا ايمورا.