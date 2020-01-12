يستمر لمدة شهر.. التموين تعلن موعد بدء الأوكازيون الشتوي.. وتوجه نصائح هامة للمستهلكين

كتب: ضياء السقا

أعلن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بدء الأوكازيون الشتوي لعام 2020، اعتباراً من يوم 27 يناير الجاري ولمدة شهر.

وقالت الوزارة في بيان لها" على الجهات المشاركة فى الأوكازيون ضرورة الحصول مسبقاً على موافقة مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها محالهم التجارية، وأن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترناً به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية".

من جانبه، قال أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين لشئون التجارة الداخلية، إنه من المتوقع مشاركة ما يقرب من 3000 إلى 3500 محل فى الأوكازيون الشتوى هذا العام، وأن أصحاب المحلات التجارية التى ستشارك فى الأوكازيون الشتوى لهم الحرية فى اختيار نسبة تخفيض أسعار السلع الخاصة، شرط أن يكون التخفيض حقيقى، وأن السلع المعروضة جيدة ومطابقة للمواصفات القياسية، وليست مجهولة المصدر، وأن تعلن الجهات المشاركة عن ثمن السلعة المعروضة للبيع قبل وبعد التخفيض حتى يمكن للمشترى التأكد من حقيقة التخفيضات.

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وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تشكيل مجموعات عمل للمرور على الاسواق للتأكد من العروض وتحرير محاضر المخالفين وإحالتها للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نصائح هامة للمستهلكين

وطالب حسام الدين، المواطنين بشراء المنتجات من المحلات المعروفة والمرخصة وليس مع الباعة الجائلين للحصول على حقهم فى سلع جيدة وتخفيضات حقيقية، مع ضرورة التزام التجار بإعطاء المستهلك فواتير بالسلع التى يتم شراؤها بها ثمن السلعة قبل الأوكازيون وبعد التخفيضات، حتى يتأكد من الحصول على تخفيضات حقيقية، وأن تتضمن الفاتورة نوع السلعة وتاريخ الشراء، لافتا الى أن الهدف من الأوكازيون هو توفير سلع للمواطنين بأسعار مخفضة، وكذلك تنشيط حركة البيع للتجار.