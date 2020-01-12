شكرا لقرائتكم خبر عن معرض بلاستكس 2020 لماكينات وخامات البلاستيك يشهد زيادة 50% بالمساحة بدورته الـ17 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الخميس الماضى الدورة السابعة عشر لمعرض بلاستكس 2020، معرض الشرق الأوسط وأفريقيا الدولى لماكينات وخامات البلاستيك

يغطى معرض بلاستكس 2020 كافة قطاعات صناعات البلاستيك من خامات وماكينات تضم أنظمة البثق والنفخ والقولبة والحقن وتدوير النفايات البلاستيكية وقطع الغيار والمستلزمات وغيرها وكذلك المنتجات النصف نهائية التى تعد مكونًا رئيسيًا فى العديد من القطاعات كصناعة التعبئة والتغليف والنسيج والأجولة النسيجية وصناعة البناء والتشييد ومستلزمات الزراعة والفوم ومكونات السيارات والأثاث والأدوات المنزلية وأدوات النظافة والأدوات المكتبية وغيرها من التطبيقات الصناعية التى تدخل لدائن البلاستيك فى مكوناتها.

يتم تنظيم معرض بلاستيكس 2020 بمشاركة بين كل من شركة ACG-ITF الشركة الرائدة فى مصر وأفريقيا فى تنظيم المعارض الدولية المتخصصة، وشركة dmg eventsالعالمية للمعارض، التى تعد واحدة من كبرى شركات تنظيم المعارض فى العالم والتابعة لمجموعة Daily Mail and General Trust (DMGT).

أكثر من 400 شركة من 27 دولة فى أهم حدث دولى فى أفريقيا

شركات عالمية تبحث عن وكلاء وموزعين داخل مصر وأفريقيا

ويعتبر معرض بلاستكس أهم حدث دولى فى أفريقيا يشهده قطاع صناعات البلاستيك، لكونه ملتقًا دوليًا يجمع المتخصصين بقطاع صناعات البلاستيك مرة كل سنتين، حيث يستضيف المعرض فى دورته الحالية أكثر من 400 شركة عارضة من 27 دولة تمثل كبرى الدول الرائدة فى تصنيع ماكينات وتقنيات وخامات البلاستيك، كما يعد نقطة الالتقاء بين أهم المصنعين والموزعين بمجال صناعات البلاستيك والمشترين من مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

تتميز دورة هذا العام من بلاستكس 2020 بتحقيقها نموًا أكثر من 50% فى المساحة مقارنة بالدورة الماضية، حيث سيقام المعرض هذا العام على مساحة 30 ألف مترًا مربعًا، كما حقق المعرض زيادة فى عدد الشركات المشاركة، علاوةً على استضافته المزيد من الأجنحة الوطنية لعدة دول منها ألمانيا والصين والهند وتايوان إلى جانب الشركات الدولية المشاركة من إيطاليا وفرنسا والنمسا واليابان وهولندا وأسبانيا وسويسرا والدانمارك والمملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة وسلطنة عمان وتونس وكوريا وبلجيكا وقبرص والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها بالإضافة إلى مصر، ويقام المعرض هذا العام بمشاركة شركة "بروج" كراعى ذهبى، كما يحظى المعرض برعاية المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية وشعبة صناعة البلاستيك وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية.

Advertisements

حقائق وأرقام عن هيكل صناعات البلاستيك فى مصر

تعد صناعات البلاستيك من أهم الصناعات المصرية والتى لها التأثير الأقوى فى معدلات النمو الاقتصادى، وتتربع مصر على عرش القارة الأفريقية بنحو 2.1 مليون طن تمثل أكثر من 20% من حجم سوق اللدائن لقارة أفريقيا، وطبقًا لأحدث تقارير المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية يبلغ حجم الاستثمارات بهذا القطاع نحو 7، 2 مليار دولار فى حين يبلغ حجم الانتاج نحو 198 مليار جنيه وعدد المصانع 4890 مصنعًا يعمل بها 524 ألف عامل. ويبلغ حجم استهلاك مصر سنويًا من المنتجات والمواد البلاستيكية 9، 35 مليار دولار يزداد سنويًا بمعدل 9، 7 % وتستحوذ صناعة التعبئة والتغليف على 38% من إجمالى استهلاك المواد الخام للدائن البلاستيك.

​من ناحية أخرى بلغ حجم صادرات مصر بقطاع الكيماويات عام 2018 نحو 5، 399 مليار دولارًا منها 1، 656 مليار دولارًا صادرات منتجات اللدائن والبلاستيك بنسبة 31% من صادارت القطاع، فى حين يصل حجم الواردات نحو 3، 202 مليار دولارًا. وتمثل الواردات المصرية من البلاستيك حوالى 70% من احتياجات البلاد من المواد الخام بينما توفر المصانع المصرية المنتجة للبولى بروبلين والبولى ايثيلين حوالى 30% فقط من احتياجات المصانع العاملة.

معرض خاص مصاحب لتنشيط صادرات البلاستيك المصرية

ومن أهم الأحداث التى يشهدها معرض بلاستكس 2020 هذا العام أيضًا انعقاد معرض مصر الدولى لمنتجات البلاستيك والمطاط بغرض التصدير، كحدث مستقل بمصاحبة معرض بلاستكس 2020. الهدف الرئيسى من هذا المعرض هو أن يكون نقطة التقاء بين المصدرين والمصنعين المصريين لمنتجات وخامات البلاستيك النهائية، مع المشترين والتجار المستوردين من دول أفريقيا والدول المجاورة، بهدف تنشيط صادرات منتجات البلاستيك المصرية واختراق مزيد من الأسواق.

لذلك ستكون دورة معرض "بلاستكس 2020" بمثابة النافذة التى يطلع من خلالها المصنعين المحليين على آخر المستجدات فى ذلك القطاع الذى يشهد طفرات كبيرة من الناحية التقنية، كما تتسع مجالات تطبيقاته بصفة مستمرة، ومن هنا تبرز أهمية استضافة مصر لحدث دولى متخصص بهذا الحجم والذى يحظى بقبول وثقة كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى هذا القطاع على مدار أكثر من خمسة وعشرين عامًا منذ انطلاق أولى دوراته عام 1993