شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، للجلسة الثالثة على التوالى، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 3.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 699.608 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 133.6 مليون ورقة مالية بقيمة 424.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 17.8 ألف عملية لعدد 164 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.63% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.35%، والعرب على 12.02% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 25.71% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.28%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 32.5 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 493.7 ألف جنيه، 926 ألف جنيه، 36.1 مليون جنيه، 5.1 مليون جنيه، على التوالى.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 13802 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.7% ليغلق عند مستوى 1915 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 15994 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 5155 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 526 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1371 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.98% ليغلق عند مستوى 491 نقطة.

وارتفعت أسهم 90 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 32 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.