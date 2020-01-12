شكرا لقرائتكم خبر عن تباين سعر اليورو اليوم الأحد 12-1-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباين سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 12-1-2020، مابين الانخفاض والارتفاع فى عدد من البنوك العاملة فى مصر مقارنة بأسعار أمس السبت، مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

17.68 جنيه للشراء مقابل 17.67 جنيه.

17.82 جنيه للبيع مقابل 17.82 جنيه.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

17.64 جنيه للشراء مقابل 17.70 جنيه.

17.82 جنيه للبيع مقابل 17.84 جنيه.

سعر اليورو فى بنك مصر

17.65 جنيه للشراء مقابل 17.70جنيه.

17.83 جنيه للبيع مقابل 17.84 جنيه.

سعر اليورو فى بنك البركة

17.63 جنيه للشراء مقابل 17.62 جنيه.

17.92 جنيه للبيع مقابل 17.91جنيه.

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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

17.62 جنيه للشراء مقابل 17.67 جنيه.

17.80 جنيه للبيع مقابل 17.82 جنيه.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

17.69 جنيه للشراء مقابل 17.72 جنيه.

17.87 جنيه للبيع مقابل 17.85 جنيه.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

17.61 جنيه للشراء مقابل 17.68 جنيه.

17.81 جنيه للبيع مقابل 17.84 جنيه.

وتم بدء التعامل باليورو على النطاق المصرفي ابتداءاً من عام 1999 ، وفى الأول من يناير عام 2002 استَبدل اليورو عملات الدول المُنضَمة لإتفاق تطبيق اليورو وأصبح منذ ذلك الحين عملتها الرسمية. اليورو الواحد مقسم إلى 100 سنت.

وحقق اليورو سعر صرف قياسي في 15 يوليو 2008 ليبلغ سعر 1.5990$ دولار أمريكي، أدنى قيمة تعامل له مقابل الدولار الأمريكي وصل إليها اليورو في 26 أكتوبر 2000، بلغ حينها 0,8225 دولار أمريكي.

اليورو هي العملة الموحدة لدول الإتحاد الأوروبي، الذي يعد بعد الدولار الأمريكي ثاني أهم عملة على مستوى النظام النقدي الدولي، يتم التحكم به من قبل البنك المركزي الأوروبي في مقره بفرانكفورت بألمانيا، اليوم يعد اليورو العملة الرسمية المتداولة في 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرون، كما أنه العملة الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي.