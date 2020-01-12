شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض بلاستكس 2020 لماكينات وخامات البلاستيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت الخميس الماضي الدورة السابعة عشر لمعرض بلاستكس 2020، معرض الشرق الأوسط وأفريقيا الدولي لماكينات وخامات البلاستيك

يغطي معرض بلاستكس 2020 كافة قطاعات صناعات البلاستيك من خامات وماكينات تضم أنظمة البثق والنفخ والقولبة والحقن وتدوير النفايات البلاستيكية وقطع الغيار والمستلزمات وغيرها وكذلك المنتجات النصف نهائية التي تعد مكوناً رئيسياً في العديد من القطاعات كصناعة التعبئة والتغليف والنسيج والأجولة النسيجية وصناعة البناء والتشييد ومستلزمات الزراعة والفوم ومكونات السيارات والأثاث والأدوات المنزلية وأدوات النظافة والأدوات المكتبية وغيرها من التطبيقات الصناعية التي تدخل لدائن البلاستيك في مكوناتها.

يتم تنظيم معرض بلاستيكس 2020 بمشاركة بين كل من شركة ACG-ITF الشركة الرائدة في مصر وأفريقيا في تنظيم المعارض الدولية المتخصصة، وشركة dmg eventsالعالمية للمعارض، التي تعد واحدة من كبرى شركات تنظيم المعارض في العالم والتابعة لمجموعة Daily Mail and General Trust (DMGT).



أكثر من 400 شركة من 27 دولة في أهم حدث دولي في أفريقيا أكثر من 400 شركة من 27 دولة في أهم حدث دولي في أفريقيا شركات عالمية تبحث عن وكلاء وموزعين داخل مصر وأفريقيا

ويعتبر معرض بلاستكس أهم حدث دولي في أفريقيا يشهده قطاع صناعات البلاستيك، لكونه ملتقاً دولياً يجمع المتخصصين بقطاع صناعات البلاستيك مرة كل سنتين، حيث يستضيف المعرض في دورته الحالية أكثر من 400 شركة عارضة من 27 دولة تمثل كبرى الدول الرائدة في تصنيع ماكينات وتقنيات وخامات البلاستيك، كما يعد نقطة الالتقاء بين أهم المصنعين والموزعين بمجال صناعات البلاستيك والمشترين من مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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تتميز دورة هذا العام من بلاستكس 2020 بتحقيقها نمواً أكثر من 50% في المساحة مقارنة بالدورة الماضية، حيث سيقام المعرض هذا العام على مساحة 30 ألف متراً مربعاً، كما حقق المعرض زيادة في عدد الشركات المشاركة، علاوةً على استضافته المزيد من الأجنحة الوطنية لعدة دول منها ألمانيا والصين والهند وتايوان إلى جانب الشركات الدولية المشاركة من إيطاليا وفرنسا والنمسا واليابان وهولندا وأسبانيا وسويسرا والدانمارك والمملكة العربية السعودية والإمارات المتحدة وسلطنة عمان وتونس وكوريا وبلجيكا وقبرص والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها بالإضافة إلى مصر، ويقام المعرض هذا العام بمشاركة شركة "بروج" كراعي ذهبي، كما يحظى المعرض برعاية المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وشعبة صناعة البلاستيك وغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية.



حقائق وأرقام عن هيكل صناعات البلاستيك في مصر حقائق وأرقام عن هيكل صناعات البلاستيك في مصر تعد صناعات البلاستيك من أهم الصناعات المصرية والتي لها التأثير الأقوي في معدلات النمو الاقتصادي، وتتربع مصر على عرش القارة الأفريقية بنحو 2.1 مليون طن تمثل أكثر من 20% من حجم سوق اللدائن لقارة أفريقيا، وطبقاً لأحدث تقاريرالمجلس التصديري للصناعات الكيماوية يبلغ حجم الاستثمارات بهذا القطاع نحو 7،2 مليار دولارفي حين يبلغ حجم الانتاج نحو 198 مليار جنيه وعدد المصانع 4890 مصنعاً يعمل بها 524 ألف عامل. ويبلغ حجم استهلاك مصر سنوياً من المنتجات والمواد البلاستيكية 9،35 مليار دولار يزداد سنوياً بمعدل 9،7 % وتستحوذ صناعة التعبئة والتغليف على 38% من إجمالي استهلاك المواد الخام للدائن البلاستيك.

من ناحية أخرى بلغ حجم صادرات مصر بقطاع الكيماويات عام 2018 نحو 5،399 مليار دولاراً منها 1،656 مليار دولاراً صادرات منتجات اللدائن والبلاستيك بنسبة 31% من صادارت القطاع، في حين يصل حجم الواردات نحو 3،202 مليار دولاراً. وتمثل الواردات المصرية من البلاستيك حوالي 70% من احتياجات البلاد من المواد الخام بينما توفر المصانع المصرية المنتجة للبولي بروبلين والبولي ايثيلين حوالي 30% فقط من احتياجات المصانع العاملة.





معرض خاص مصاحب لتنشيط صادرات البلاستيك المصريةومن أهم الأحداث التي يشهدها معرض بلاستكس 2020 هذا العام أيضاً انعقاد معرض مصر الدولى لمنتجات البلاستيك والمطاط بغرض التصدير، كحدث مستقل بمصاحبة معرض بلاستكس 2020. الهدف الرئيسى من هذا المعرض هو أن يكون نقطة التقاء بين المصدرين والمصنعين المصريين لمنتجات وخامات البلاستيك النهائية، مع المشترين والتجار المستوردين من دول إفريقيا والدول المجاورة، بهدف تنشيط صادرات منتجات البلاستيك المصرية واختراق مزيد من الأسواق.

لذلك ستكون دورة معرض "بلاستكس 2020" بمثابة النافذة التي يطلع من خلالها المصنعين المحليين على آخر المستجدات في ذلك القطاع الذي يشهد طفرات كبيرة من الناحية التقنية، كما تتسع مجالات تطبيقاته بصفة مستمرة، ومن هنا تبرز أهمية استضافة مصر لحدث دولي متخصص بهذا الحجم والذي يحظى بقبول وثقة كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا القطاع على مدار أكثر من خمسة وعشرين عاماً منذ انطلاق أولى دوراته عام 1993.