شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض كبير بأسعار العملات اليوم الأحد 12-1-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت أسعار العملات اليوم الأحد 12-1-2020 مع بداية تعاملات اليوم أمام الجنيه المصرى مقارنة بأسعار أمس، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم

انخفض سعر الدولار اليوم فى بعض البنوك العاملة فى مصر، وسجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.92 جنيه للشراء، 16.02 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.95 جنيه للشراء ، و16.05 جنيه للبيع بانخفاض قدرة " 3 قروش".

سعر اليورو الأوروبى اليوم

انخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 17.65 جنيه للشراء، و17.83 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 17.70 جنيه للشراء، 17.84 جنيه للبيع.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

انخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.76 جنيه للشراء، 20.98 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 20.75 جنيه للشراء، و 21.06 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودى اليوم

ثبت فى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.23 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.





سعر الدينار الكويتى اليوم

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعره اليوم 52.23 جنيه للشراء، و52.79 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان 52.32 جنيه للشراء، 52.97 جنيه للبيع.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.