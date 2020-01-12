شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم ريت" يقرر توزيع أرباح بقيمة 8.16 مليون ريال عن الربع الرابع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق تعليم ريت عن الربع الرابع من عام 2019 بقيمة 8.160 مليون ريال سعودي.

وقال الصندوق، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، إن التوزيعات النقدية ستكون على أساس 51 مليون وحدة قائمة، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.16 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة تبلغ 1.6%.

وبحسب البيان، تبلغ نسبة التوزيع 1.55% من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 31 ديسمبر 2018.

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هذا وستكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء الموافق 15 يناير الجاري، على أن يتم دفع التوزيعات خلال 15 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق قام بتوزيع أرباح نقدية على مالكي الوحدات عن التسعة أشهر الأولى من عام 2019 بقيمة 24.48 مليون ريال سعودي، بقيمة ربح موزع يبلغ 0.48 ريال لكل وحدة، وبنسبة إلى السعر الأولي للوحدة يبلغ 4.8%.

وجدير بالذكر أنه كان قد تم إدراج وبدء تداول وحدات "صندوق تعليم ريت" اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2017، بالرمز 4333 ضمن قطاع الصناديق العقارية المتداولة.