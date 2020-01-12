شكرا لقرائتكم خبر عن "جرير" تفتتح معرضاً جديداً بالمدينة باستثمارات تبلغ 1.5 مليون ريال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة جرير للمكتبات عن افتتاحها معرضاً جديداً بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، بحجم استثمارات بلغ 1.5 مليون ريال.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول المالي، اليوم الأحد، بأن هذا المعرض يعد الخمسين لمكتبة جرير في المملكة، والستين من إجمالي معارضها داخل وخارج السعودية.
وبحسب البيان، يقع المعرض الجديد في الصالة الدولية، وتبلغ مساحة المعرض (79) مترا مربعا، ويحتوي على أصناف مختارة من منتجات مكتبة جرير.
هذا ومن المتوقع أن يبلغ الأثر المالي لهذا المعرض اعتباراً من الربع الأول من العام 2020.
وكشفت النتائج المالية للشركة عن تحقيقها صافي أرباح بلغ 305 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 288 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.
وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 707.8 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 679.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.
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