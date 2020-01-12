شكرا لقرائتكم خبر عن "رئيس القاهرة للتكرير" نستهدف تكرير 8 ملايين طن خام بمعملي مسطرد وطنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية برامج عمل الوزارة الجارى تنفيذها حالياً والتى تستهدف التطوير الشامل لمعامل التكرير من خلال تنفيذ مشروعات تكرير جديدة، بالإضافة إلى مشروعات تطوير وتحديث الوحدات الانتاجية القائمة لرفع كفاءتها وطاقتها الإنتاجية لضمان استدامة توفير وتأمين امدادات السوق المحلى من المنتجات البترولية، لافتاً إلى أهمية ترشيد النفقات وتوفير بيئة عمل آمنة من خلال التطبيق الصارم لتعليمات واشتراطات الصحة المهنية والأمن الصناعى والحفاظ على البيئة، جاء ذلك الجمعية العامة لاعتماد موازنة شركة القاهرة لتكرير البترول.

ومن جانبه أوضح الكيميائى جابر حسن رئيس شركة القاهرة لتكرير البترول أن الشركة تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات ومن أهمها مشروع وحدة استرجاع غازات الشعلة وإعادة استخدامها كوقود حريق للغلايات والأفران بما يساهم فى تقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة بالإضافة إلى مشروع انشاء أبراج التبريد لمياه المبردات والمكثفات بمعملى تكرير مسطرد وطنطا لإعادة استخدامها كدائرة مغلقة.

وأضاف أن الشركة تستهدف تكرير أكثر من 8 مليون طن بمعملى مسطرد وطنطا منها حوالى 7 مليون طن بمعمل تكرير مسطرد (تشمل مليون و200 ألف طن لصالح الشركة المصرية للتكرير) وأكثر من مليون طن بمعمل طنطا، وذلك لإنتاج حوالى 2ر1 ألف طن بوتاجاز و306 ألف طن نافتا وحوالى 2ر1 مليون طن بنزين بأنواعه المختلفة 5ر82 ألف طن كيروسين وحوالى 484 ألف طن من وقود النفاثات "ترباين" وحوالى 6ر1 مليون طن سولار وحوالى 39 ألف طن ديزل وحوالى 4ر4 مليون طن مازوت وحوالى 20 ألف طن من المذيبات العطرية، مشيراً إلى أن الشركة تخطط للاستمرار في أعمال التصنيع المحلى لصالح الشركات الشقيقة والغير بقيمة حوالى 156 مليون جنيه، لافتاً إلى أن الشركة بدأت فى إمداد الشركة المصرية بالتغذية اللازمة من المازوت بالمواصفات القياسية والتى بلغت حوالى 1.4 مليون طن خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2019/2020، وأنه من المخطط تسليمها حوالى 4.2 مليون طن مازوت خلال العام .