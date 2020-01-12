الاقتصاد

الموانئ السعودية تناول 22 مليون طن بضائع خلال ديسمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

كشفت الهيئة العامة للموانئ السعودية"موانئ"، وفق مؤشرها الإحصائى لشهر ديسمبر لعام 2019م، أن إجمالى أطنان البضائع المناولة فى الموانئ السعودية التى تشرف عليها بلغت 22 مليون طن، فيما بلغ إجمالى أعداد الحاويات الصادرة والواردة 595 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 2.11% وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.

 

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و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضحت أن عدد السفن التى استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر بلغت 1,132 سفينة، وبلغ عدد الركاب 78 ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات 89 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشى 147 ألف رأس من الماشية.

 

وتسعى "موانئ"، إلى دعم وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية فى المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، والرفع من مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية، تحقيقاً لأهداف وركائز رؤية المملكة الطموحة 2030.

 

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