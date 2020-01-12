شكرا لقرائتكم خبر عن 28.66 مليار درهم قيمة تجارة السيارات فى أبوظبى خلال 10 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت إمارة أبوظبى بالإمارات العربية المتحدة، فى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمى لتجارة السيارات فى منطقة الخليج والشرق الأوسط، وذلك بعدما حافظ مؤشر تجارة القطاع على نشاطه محققا نموا بنسبة 5% خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام 2019، وبحسب أحدث الأرقام التى أصدرها مركز أبوظبى للإحصاء، ضمن تقريره عن تجارة السلع غير النفطية، فقد قفزت تجارة الإمارة من السيارات إلى 28.66 مليار درهم خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر الماضيين، مقارنة مع 27.3 مليار درهم فى الفترة ذاتها من العام 2018.

و وفقا لموقع وكالة الإمارات الإخبارية "وام"، وجاء النمو المتواصل لتجارة أبوظبى من السيارات خلال 2019 رغم حالة التباطؤ التى شهدتها الأنشطة الاقتصادية فى المنطقة والعالم خلال الفترة الماضية.

وساهم النشاط المضطرد لتجارة السيارات فى أبوظبى والإمارات بشكل عامن فى زيادة عدد الشركات العاملة فى القطاع " شركات وكالات حصرية وشركات تجارة السيارات المستعملة " خلال السنوات الماضية والتى يتجاوز عددها 6 آلاف شركة مع نهاية العام 2019 وذلك وفق تقديرات غير رسمية.

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ويتضح من خلال أرقام مركز الإحصاء، النمو الكبير فى تجارة إعادة تصدير السيارات والتى بلغت قيمتها 14.459 مليار درهم خلال الأشهر الـ 10 الأولى من العام 2019 بزيادة نسبتها 27% مقارنة مع 11.38 مليار درهم فى الفترة ذاتها من العام 2018.

وعلى صعيد الواردات، فقد بلغت قيمتها فى الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019 نحو 13.854 مليار درهم مقارنة مع 15.67 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

أما على مستوى صادرات الإمارة من السيارات، فقد ارتفعت إلى 350 مليون درهم من يناير إلى أكتوبر 2019 بزيادة نسبتها 37.2% مقارنة مع 255 مليون درهم فى الفترة المقابلة فى 2018.