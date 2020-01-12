شكرا لقرائتكم خبر عن أوبرا فرانكفورت قبلة مثقفى وفنانى العرب وأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى وسط حى المال والأعمال وعلى مقربة من البنك ا لألمانى والبنك التجارى الألمانى، تقع أوبرا فرانكفورت، التى تعد واحدة من أعرق الأوبرات فى أوروبا نظرًا لتاريخها الكبير، مما جعلها قبلة للفنانين العرب والأجانب الزائرين لفرانكفورت، حيث تعد واحدة من معالم المدينة وبالأخص شارع "زيل" التجارى، الذى يمثل تجمعا كبيرا لأصحاب المال من مختلف دول العالم .

وتعتبر "آلتي أوبرا "Alte Oper ، من دور الأوبرا القديمة ومن الأماكن الترفيهية الرائعة التي بنيت عام 1880، وتم إعادة بناء دار الأوبرا بعد تدميرها أثناء الحرب العالمية الثانية، وتم افتتاحها عام 1981، حيث تعرض آلتي أوبرا الكثير من الثقافة الغنية لفرانكفورت وتاريخ الحرب الألمانية.

ومبنى الأوبرا على شكل مربع، بالقرب منه نافورة يتم إضاءتها ليلًا ، وتتراوح أسعار تذاكرها من 23 الى 85 يورو للحفلة الواحدة.

ووفق المعلومات المتداولة، تستضيف أوبرا فرانكفورت ما يزيد عن 200 عرض سنوياً لأشهر الفرق الموسيقية في العالم، كما تزدحم صالتها بالحضور من كل أنحاء أوروبا والعالم.

ومن أحدث عروضها استضافة الأوبرا يوم 19 يناير الجارى الفنانة العالمية عازفة البيانو هيلين جريمو .

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فى حفل يستمر أكثر من ساعتين، بحسب ما أعلنته الأوبرا ، التى تعد من ابرز معالم السياحة في المانيا فرانكفورت.

كما تستضيف يوم 25 يناير الجارى، السير انطونيو بابانو العازف الاوبرالى العالمى .

مما يذكر إنه تعود الأوبرا في فرانكفورت لقرون مضت وتتمتع بمركز مشابه لفيينا وميلانو كواحدة من أفضل وجهات الأوبرا في العالم.

كما يأخذ المبنى شكل مربع، بمدخل جميل كمداخل القصور بأعمدته الكبيرة، ويعلو مقدمتها على السطح مجسم لحصان بجناحين، وعدد من المجسمات الأخرى يمكن رؤيتها بوضوح.

ويحيط بها ساحة واسعة مكشوفة تتوسطها نافورة ماء جميلة، يظهر جمال الأوبرا والنافورة بشكل خاص ليلاً حيث جمال الاضواء التي تنعكس على المبنى والأعمدة، وشكل نافورة المياه المنطلقة بصوتها وألوانها، تعطي مشهداً مذهلاً ملائم للسهر في الهواء الطلق صيفًا.

وتقع دار الأوبرا Alte Oper في الحي المالي حي الأعمال المصرفية وسط المدينة قريباً من مجرى نهر الماين.