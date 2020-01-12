شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 0.12% بختام تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.12% رابحا 3.23 نقطة ليغلق عند مستوى 2752.49 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع العقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 79.3 مليون سهم محققة ما قيمته 52.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1235 صفقة لعدد 29 سهما، وارتفع 13 سهما، وانخفضت 8 أسهم، واستقرت 8 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.08%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.25%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.20%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.05%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 0.18%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.15%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.14%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 9.21%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم المصرف الخليجى التجارى بنسبة 9.89%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 6.90%.

Advertisements

وأعلن سوق دبى المالى، اليوم الأحد، عن المراجعة نصف السنوية لأوزان الشركات فى المؤشر العام، وتصدرت أسهم دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني وزن المؤشر بنحو 20% لكل منهما، فيما انخفض وزن إعمار العقارية من 19% إلى 18.2%، وبلغ وزن شركة إعمار مولز 5.06% من وزن المؤشر، بتراجع عن نسبتها السابقة 5.28%، وتلاه شركة دبي للاستثمار بنسبة 4.65%، مرتفعة عن نسبتها السابقة بنحو 4.26 %.

وفى سياق آخر تدرس شركة أمانات القابضة، فرصة استثمارية محتملة للاستحواذ على حصة استراتيجية في مجموعة في بي إس للرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط، وهو ما يتوافق مع خطط الشركة لتعزيز ربحها من خلال الاستثمار، خاصة في مجال الرعاية الصحية.

يُذكر أن مجموعة في بي إس للرعاية الصحية تقع في دولة الإمارات، ويتواجد لها فرع أيضاً في سلطنة عُمان، وتم تأسيسها في عام 2007.