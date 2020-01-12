شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 13791 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 1914 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 15972 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 5126 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 527 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 1372 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.85% ليصل إلى مستوى 490 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 10.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى، ليغلق عند مستوى 696 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5% عن الأسبوع السابق، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 399.1 مليار جنيه إلى 392.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 1.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205.6 مليار جنيه إلى 201.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.7%.

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وهبط رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 604.8 مليار جنيه إلى 594.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.7%، فيما ارتفع رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%.

وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13729.81 نقطة خلال جلسات الأسبوع الماضى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 522.42 نقطة.

وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 2.56% مغلقًا عند مستوى 1363.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.08% مغلقًا عند مستوى 15900.85 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 481.72 نقطة.