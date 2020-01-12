شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يواصل النزيف.. وينخفض 5 قروش أمام الجنيه اليوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الدولار النزيف أمام الجنيه المصري، تراجع سعره اليوم الأحد 12-1-2020 مع بداية تعاملات اليوم، أمام الجنيه المصرى فى بعض البنوك العاملة فى مصر، حيث سجل سعر الصرف الدولار فى البنك التجارى الدولى cib تراجعا بمقدار 5 قروش مسجلا 15.90 جنيه للشراء و16.00 جنيه للبيع بعد أن كان سعره 15.95 جنيه للشراء، و16.05 جنيه للبيع، في حين تراجع بقدار 5 قروش أيضا 15.96 جنيه للشراء، و16.06 جنيه للبيع بعد أن كان سعره أمس 16.01 للشراء، و16.11 جنيه للبيع في بنك أبو ظبى الإسلامى، مسجلا الأسعار التالية فى بعض البنوك:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.92 جنيه للشراء مقابل سعره أمس 15.95 جنيه بانخفاض 3 قروش.

16.02 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 16.05 جنيه بانخفاض 3 قروش.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.96 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 16.01 جنيه بانخفاض 5 قروش.

16.06 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.11 جنيه بانخفاض 5 قروش.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.90 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.95 جنيه بانخفاض 5 قروش.

16.00 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.05 جنيه بانخفاض 5 قروش.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.90 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.94 جنيه بانخفاض 4 قروش.

16.00 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.04 جنيه بانخفاض 4 قروش.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.94 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.95 جنيه بانخفاض قرش.

16.04جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.04 جنيه.

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سعر الدولار فى بنك عودة

15.91 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.94 جنيه بانخفاض 3 قروش.

16.01 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.04 جنيه بانخفاض 3 قروش.

سعر الدولار فى بنك قناة السويس

15.90 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.94 جنيه بانخفاض 4 قروش.

16.00جنيه للبيع ، مقابل سعره أمس 16.04 بانخفاض 4 قروش.

سعر الدولار فى البنك العربى الإفريقى الدولى

15.91 جنيه للشراء، مقابل سعره أمس 15.94 جنيه بانخفاض 3 قروش.

16.01 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس 16.04 جنيه بانخفاض 3 قروش .

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.94 جنيه للشراء.

16.04 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.92جنيه للشراء.

16.05جنيه للبيع.

تتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.