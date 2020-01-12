شكرا لقرائتكم خبر عن 23 شركة مصرية تغادر فرانكفورت بعد مشاركة متميزة فى معرض هايم تكستايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ نحو 23 شركة منسوجات ومفروشات مصرية فى مغادرة مدينة فرانكفورت الألمانية، عائدة للقاهرة ،بعد مشاركة ناجحة فى الدورة الخمسين لمعرض هايم تكستايل الأكبر للمفروشات فى العالم، وبعد لقاء عدد من العملاء والمستوردين فى فرانكفورت، حيث حظيت الشركات المصرية بإشادة دولية خلال فعاليات معرض هايم تكستايل للمنسوجات والمفروشات المنزلية فى مدينة فرانكفورت الالمانية .

وجاءت الإشادة من ديتليف براون الرئيس التنفيذى للمعرض والآلاف من الزوار، ولا سيما فى ظل تميز المنتج المصنوع من القطن المصرى خلال تفقده الجناح المصرى فى جولته على مختلف أجنحة المعرض.

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وأشاد سعيد أحمد، عضو مجلس إدارة المجلس التصديرى للغزل والمنسوجات والملابس والمفروشات المنزلية، بما حققته الشركات المصرية فى المعرض، والبالغ عددها 23 شركة مصرية، والتى تواجه منافسة شديدة مع أكثر من 3 آلاف عارض، من نحو 67 دولة ولا سيما نجاحها فى الحصول على تعاقدات تساهم فى استمرار معدلات الصادرات الخاصة بها .

جدير بالذكر سيعقد معرض هايم تكستايل للمنسوجات والمفروشات المنزلية لأول مرة فى تاريخه فى قارة أمريكا الجنوبية، تحديدًا فى كولومبيا فى شهر أبريل 2021، وفق الجهة المنظمة للمعرض حيث سيعقد فى الفترة من 27 إلى 29 أبريل 2021، ويسعرض الاتجاهات والابتكارات للفئات الأكثر جاذبية فى الأمريكتين مثل الفراش الذكى وأزياء الحمام والسجاد والبسط وزخرفة الجدران والأقمشة المزخرفة والمنسوجات.

ومن المتوقع أن يستقبل المعرض 110 من العارضين فى دول مثل البرتغال وإسبانيا وكولومبيا وإيطاليا وتركيا وفرنسا.