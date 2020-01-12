شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تطلق برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للإدارة اليوم برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية برعاية مجلس الوزراء المصري ووزارة التخطيط، والذي يستمر علي مدار 12 يومًا بمشاركة حوالي 100 سيدة من نحو 45 دولة أفريقية.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن البرنامج تقدمه مصر لأشقائها خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي حيث يمثل مساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة الأفريقية، لافتة إلى أهمية تمكين المرأة الأفريقية.

وتابعت السعيد أن المرأة في أفريقيا أصبحت تمثل واحدة من كل 4 برلمانين فضلًا عن زيادة نسبة المشاركة النسائية الأفريقية كوزيرة إلي22% مقارنة ب4% في 1980، موضحة أن البرنامج يأتي ضمن ثمار الجهود المبذولة بهدف تحسين أداء المؤسسات العامة كما يأتي كجزء من مبادرة الرئيس لتجاوز المعالم المتحققة بشأن تمكين المرأة في الدول الأفريقية.

وأكدت وزيرة التخطيط أن الهدف من هذا الحدث يتمثل في تعزيز تصنيف الدول الأفريقية في مؤشرات تمكين المرأة ومشاركتها، من خلال تحسين جهود حكوماتها في هذا الشأن.

ومن جانبها أشارت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة أن البرنامج يهدف إلى تعزيز معارف ومهارات النساء الأفريقيات اللائي وصلن بالفعل إلى مناصب رفيعة في الحكومات الأفريقية، من أجل تعظيم قدراتها وتأثيرها.

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وتابعت شريف أن البرنامج يوفر منظورًا أفريقيًا للتحديات التي تواجهها القيادات النسائية الأفريقية، فضلاً عن كونه منصة تعليمية تفاعلية للسيدات لتبادل الخبرات وتعزيز المعرفة بشأن أفضل الممارسات في الإدارة العامة والقيادة التنفيذية، إلى جانب اكتساب معرفة أكبر من قصص النجاح الأفريقية.

وأوضحت شريف أن البرنامج يوفر فرصة لتقاسم إنجازات المرأة الأفريقية السياسية والاقتصادية والمجتمعية نحو الحصول على تأثير أكبر في مجتمعها.

ولفتت شريف أن برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية يقدم تجربة الحكومة المصرية من خلال الأنشطة والمبادرات التي تقوم بها الحكومة، كما سيركز البرنامج على التكامل والتعاون الأفريقي كجزء من استراتيجية إفريقيا 2063، وباعتباره هدف رئيس في استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.