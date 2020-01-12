شكرا لقرائتكم خبر عن فروع الخدمة الألكترونية في مصر أول خطوات الخدمة المصرفية الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منذ إطلاقها أوائل عام 2019 لأول مرة في مصر وفروع البنك الأهلي المصري تحقق الخدمة الألكترونية نجاحات متوالية، حيث أكد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن تلك الباقة من الفروع تعد نموذجا جديدا يقدمه البنك الأهلي المصري ضمن استراتيجيته للتحول الرقمي، حيث تقوم هذه الفروع على مبدأ الخدمات الذاتية للعملاء بحيث تهدف إلي تقديم خدمة أفضل وأكثر تميزا لعملاء البنك خاصة بالنسبة لفئات الشباب الذين تعد التكنولوجيا الحديثة هي أساس تعاملاتهم اليومية في كافة المجالات وكذا العملاء الذين هم في حاجة لخدمات سريعة توفر الوقت والمجهود، وهو الأمر الذي يجعل البنك الأهلي المصري – كعادته - يلعب دور الريادة في زيادة الوعى والمعرفة المصرفية الألكترونية للعملاء، حيث يعمل بتلك الفروع موظفين أو ثلاثة لخدمة العملاء فقط ولكن ليس بالمعنى التقليدي فوظيفتهم هي مساعدة وإرشاد العملاء والرد عن اية استفسار في كيفية استخدام الخدمات المتاحة داخل الفرع والعمل على الترويج للخدمات المصرفية الالكترونية بوجه خاص ومفهوم الشمول المالي عند العملاء بشكل عام.

وأشار عكاشة إلى أنه تم افتتاح 6 فروع خدمة إلكترونية منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وهي فروع سيتي ستارز وبوينت 90 مول وفرع مول العرب وفرع سيتي سنتر إسكندرية، إضافة إلى فرع سيتي سنتر الماظة وفرع نيو جيزة وقريبا الإسماعيلية والغردقة وذلك حرصا من البنك على تواجد هذه النوعية من الفروع في عواصم المحافظات دعما لنشر ثقافة الشمول المالي وتوعية العملاء لاستخدام الخدمات الالكترونية المختلفة.

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ويعد فرع نيو جيزة نموذجا اخر جديدا لفروع الخدمة المتكاملة يطلقها البنك لأول مرة أيضا لزيادة قاعدة العملاء وتوسيع دائرة الخدمات المقدمة لهم، مؤكدا على أن البنك يستهدف الوصول لعدد 25 فرعًا بنهاية 2020، مع الأخذ في الاعتبار أن اختيار الاماكن يكون بعناية فائقة طبقا لمعايير تم وضعها بدقة كالموقع الجغرافي المناسب، الشريحة المستهدفة من العملاء، الفئة العمرية وعوامل أخرى ضرورية مع العلم ان الخدمات المطروحة حاليا هي مرحلة أولى ويتم العمل على استحداث خدمات أخرى طبقا لدراستنا للسوق والتغيرات المحلية والعالمية وما يناسب احتياجات عملاء البنك، مضيفا أن البنك ينفذ خطة انتشار مدروسة لفروعه التقليدية حيث وصل عدد الفروع الى اكثر من 500 فرع ووحدة مصرفية منتشرة انتشارا مدروسا بكافة انحاء الجمهورية ومدعمة بأفضل الكوادر البشرية المدربة من العاملين بالقطاع المصرفي المصري، تم منها افتتاح 29 فرعًا تقليديا منذ بداية العام المالي الحالي ليصل عدد الفروع.

وفي هذا الشأن أوضح يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري أن العميل يمكنه الحصول على العديد من الخدمات من فروع الخدمة الالكترونية مثل إصدار بطاقة الدفع مقدما وكشف حساب معتمد، مع امكانية تحديث البيانات والاشتراك في خدمة الأهلي نت ومحفظة الفون كاش وشراء واسترداد الشهادات وفتح الحساب للعملاء سواء الجدد أو القائمين مع الاستفادة بباقة من الخدمات من خلال ماكينات الـ ITM حيث يستطيع العميل السحب النقدي بحد أقصى 30 ألف جنيه وكذا الإيداع النقدي بحد أقصى 50 ألف جنيه، وأيضا إيداع الشيكات للتحصيل، مع التخطيط لإتاحة خدمة تحصيل الشيكات المسحوبة علي بنوك أخري وطلب إصدار دفتر شيكات واتاحة طباعة كشف الحساب في الفترة المقبلة.

كما أكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أنه يمكن للعميل فتح الحساب بمنتهي السهولة من خلال ملء استمارة فتح الحساب إلكترونيا وتقديم البطاقة الشخصية والأوراق المطلوبة لفتح الحساب والتوقيع دون الحاجة للانتظار فبمجرد أن يتم فتح الحساب يتم ارسال رسالة نصية على رقم الموبايل المسجل لدي البنك متضمنة رقم الحساب الخاص بالعميل وبالتالي يكون للعميل الاختيار في إمكانية عمل الايداع اللازم من خلال أي من فروع البنك أو ماكينات الصراف الآلي القابلة للإيداع النقدي، مشيرة إلى أن تلك الفروع تستقبل عملاء البنك على مدار 7 أيام في الأسبوع من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء.