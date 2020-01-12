شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى زكى: 2020 عام اتمام عقود المنطقة الاقتصادية الروسية فى قناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن العام الحالي 2020 هو عام اتمام العقود الخاصة بالمنطقة الاقتصادية الروسية، وذلك في إطار التفاهمات التي تجري حاليا مع الجانب الروسي لإتمام المرحلة النهائية للمنطقة، كما أعرب عن أمله قرب انهاء المفاوضات الجارية للتوقيع مع شركة موانئ دبي العالمية حول أراضي صناعية بالمنطقة الاقتصادية.

وقال يحيى زكى، خلال الحلقة النقاشية التي أقامتها الغرفة الأمريكية اليوم الأحد، إن المنطقة الاقتصادية تستهدف التركيز على عدة قطاعات استثمارية واعدة خلال الأعوام الخمس المقبلة، ومن بينها الصناعات الهندسية والبتروكيماويات عن طريق مشروعات استثمارية محددة يتم عرضها أمام المستثمرين المهتمين بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية، إلى جانب صناعات الصب السائل بالتعاون والتي يجرى التفاوض بشأنها مع أطراف دولية.

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وأوضح يحيى زكى، أن المنطقة الاقتصادية تحظى بكافة الدعم على المستوى السياسي من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الهيئة تسعي إلى تعزيز البنية الأساسية للمنطقة والتي وصلت إلى مراحل جيدة، ولكن تحتاج إلى مزيدا من الجهد لاستكمالها، حيث يجري حاليا أعمال رفع كفاءة لموانئ الأدبية وغرب بورسعيد والطور.

وأستعرض رئيس بالمنطقة الاقتصادية، الدور المستهدف للمنطقة في إطار رؤية مصر 2030، وما تسعى إليه المنطقة من خلال التكامل مع الدول الإفريقية، باعتبار مصر البوابة الشرقية للقارة، والمنطقة الاقتصادية بشكل خاص، مشيرا إلى أن المنطقة تسعى إلى دراسة الحوافز الاستثمارية التي من الممكن إتاحتها أمام المستثمرين في الفترة المقبلة، مؤكدا أن إلغاء قانون المنطقة الاقتصادية أمر مستبعد على الإطلاق.

وانشأت الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كهيئة حكومية وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002، تحت مسمى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس في ذلك الوقت، وتعيين أول مجلس إدارة لها في نوفمبر 2015، من أجل إدارة وتنفيذ مشروع محور قناة السويس بصفة منفصلة عن هيئة قناة السويس.