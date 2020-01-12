شكرا لقرائتكم خبر عن 2.07% من مساكن الشرقية تستخدم الطاقة الشمسية والان نبدء بالتفاصيل

بلغت نسبة المساكن التي تستخدم الطاقة الشمسية في عام 2019 حوالي (1.60%) على مستوى مناطق المملكة، وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية بعد منطقة حائل على أعلى نسبة في استخدام الطاقة الشمسية وذلك بنسبة (2.07%)، بينما كانت منطقة الباحة هي الأقل استخدامًا للطاقة الشمسية بين مناطق المملكة وذلك بنسبة (0.79%) وذلك حسب تقرير مؤشرات الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية 2018 والصادر من الهيئة العامة للإحصاء.

بينما بلغت نسبة الأسر في المملكة التي ترغب باستخدام الطاقة الشمسية في المسكن (52.26%) و (23.15%) من الأسر لا ترغب باستخدام الطاقة الشمسية.

وقال المهندس في الطاقة الشمسية حسين العامودي، أن الجدوى الاقتصادية للطاقة الشمسية مناسبة أكثر للبيوت الكبيرة التي يكون الاستهلاك فيها اكبر، وذلك حسب التعريفة الحالية، أما بالنسبة للمنازل الصغيرة والتي تكون مساحتها ما بين 400 إلى 1200 متر لن يكون تركيب الألواح الشمسية مجدي إلا إذا تم تفعيل نظام البيع على شركة الكهرباء والذي كان من المفترض تفعيله في شهر 6/2018.

وأشار العامودي إلى شركة الكهرباء وقعت قبل أسبوعين على تفعيل نظام العداد الذكي والذي سيتم من خلاله تعويض المشترك عن الكهرباء التي يتم استرجاعها من العداد، سيشجع هذا العداد الكثير من اصحاب المساكن الصغيرة والمتوسطة على تركيب الألواح الشمسية.