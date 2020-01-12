شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية وسط صعود شبه جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.38% رابحا 31.44 نقطة ليصل إلى مستوى 8377.22 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.35% رابحا 89.38 نقطة ليصل إلى مستوى 6699.33 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات، 76 مليون سهم بقيمة 1.7 مليار ريال، وارتفعت أسهم 171 شركة، فيما تراجع 12 سهما.

وارتفع 18 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 3.12%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.68%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.51%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.42%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.28%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.25%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 1.06%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.91%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.90%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.78%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.73%.

وجاء سهم "نماء للكيماويات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 6.60%، ثم تعليم ريت نسبة 5.38%، ثم أسمنت حائل بنسبة 5.03%، فيما جاء سهم "شمس" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 1.75%، ثم سامبا بنسبة 1.39%، ثم ساب بنسبة 1.15%.

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وفى سياق متصل أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن تسلمها إشعاراً إلحاقياً من شركة جولدمان ساكس السعودية مدير الاستقرار السعري فيما يخص الطرح العام الأولي من أسهم المصدر الذي يتضمن إعلان ما بعد مدة الاستقرار السعري وممارسة خيار الشراء.

وأوضحت "أرامكو"، في بيان للبورصة السعودية، اليوم الأحد، أنه نظراً لعدم قيام مدير الاستقرار السعرى بتنفيذ عمليات استقرار سعري خلال مدة الاستقرار السعري؛ فإنه سيصبح الحجم الإجمالى للطرح بعد ممارسة خيار الشراء 3.45 مليار سهم عادى، التى تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 110.4 مليار ريال بما يعادل 29.4 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الأسهم الخاضعة لخيار الشراء، والبالغ عددها 450 مليون سهم، قد تم تخصصيها للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر؛ وبالتالى فلن يتم طرح أى أسهم إضافية في السوق اليوم ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء.

وانتهت يوم الخميس الماضي 9 يناير مدة الاستقرار السعري لسهم أرامكو السعودية بنهاية يوم العمل.