شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنطقة الاقتصادية: نسعى لتأسيس ذراع استثمارية للمنطقة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تسعى إلى تأسيس زراع استثمارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في إطار سعي المنطقة الاقتصادية إلى تعزيز دورها الاقتصادي خلال السنوات الخمس المقبلة، ورجح أن تكون الذراع الاستثمارية المستهدفة موزعة بنسبة 51% للمنطقة الاقتصادية، و49% متاحة للقطاع الخاص.

وقدر المهندس يحيى زكي، خلال الحلقة النقاشية التي تعقدها الغرفة الأمريكية اليوم الأحد، إجمالي التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمناطق الصناعية الخاصة بالمنطقة الاقتصادية بنحو 17 مليار دولار، لافتا إلى أن الخمس سنوات الماضية شهدت تحقيق حجما كبيرا من البنية التحتية المطلوبة للمنطقة الاقتصادية، ولكن هناك مشروعات جديدة من المستهدف تحقيقها على مستوى الاتصالات وتوصيل الغاز الطبيعي.

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وأعلن المهندس يحيى زكي، أنه من المقرر تنظيم مؤتمر إقتصادي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في السابع من مارس المقبل، تستضيفه مدينة الجلالة، وإنه من المقرر الإعلان عن تفاصيل هذا الحدث الإقتصادي خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن المؤتمر سيشهد لأول مرة عرض فرص استثمارية محددة أمام المستثمرين المحليين والدوليين المقرر حضورهم هذا الحدث الإقتصادي الهام، لعرض الفرص الحقيقة المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.