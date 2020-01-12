شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم الأحد 12-1-2020 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة، مسجلة سعر 690 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً ومبيعا في مصر، عقب موجة هبوط في الأسعار نهاية تعاملات الأسبوع، بلغت 15 جنيها للجرام، عقب تراجع سعر الذهب عالمياً في ظل تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التهدئة في الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على الأسعار لستجل هبوط كبير على المستوى العالمي، وهو ما تسبب فى هبوط الذهب في مصر .

وأسعار الذهب سجلت هبوط نهاية الأسبوع الماضي بلغ حوالي 15 جنيها للأعيرة المختلفة في سوق الصاغة، بعد هبوط أسعار الذهب عالمياً بأكثر من 1.57% لتهبط أوقية الذهب من 1580 وتغلق عند 1560 دولاراً.

وأرجع المحللون هبوط أسعار الذهب عالميا إلي ضعف رد الفعل الإيراني بشأن مقتل قاسم سليماني، وتصريحات حول التهدئة وعدم التصعيد في الشرق الأوسط، وهو ما تسبب في عملية بيع للذهب لجني الأرباح.





وأصبحت أسعار الذهب عقب هبوطها كالتالى: عيار 18 يسجل 591 جنيه للجرام.

عيار 21 سجل مساء اليوم 690 جنيه للجرام.

عيار 24 سجل مساء اليوم 788 جنيه للجرام.

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الجنيه الذهب 5520 جنيه.

أوقية الذهب 1560 دولارا.

وقال أول هانسن المحلل من ساكسو بنك "الذهب يقلص بعض المكاسب فى الوقت الحالى لأن الرد الانتقامى لم يكن عنيفا كما كانت تعتقد الأسواق والمستثمرون يجنون الأرباح لهذا السبب".

وتابع: "كيف سيتحرك الذهب من هنا رهن بما سيقوله الرئيس دونالد ترامب حين تستيقظ أمريكا"، مضيفا أنه في نهاية المطاف إما سنرى الذهب يصعد فوق مستوى 1600 دولار أو ينزل إلى 1550 دولارا.

الذهب هو البديل الاستثمارى الآمن في أوقات الضبابية السياسية والمالية، وكان هناك حالة ترقب من قبل المستثمرون بشأن التطورات العالمية سواء بشأن اتفاق التهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وهما أكبر اقتصادين في العالم، وكذلك الأوضاع في الشرق الأوسط هي أسباب صعود الأسعار مؤخراً، لكن الاتجاه نحو البيع وتراجع التصعيد ادي إلي هبوط الأسعار

وتغذى الأوضاع المضطربة فكرة كون الذهب هو الملاذ الآمن بصفة عامة سواء عالمياً أو محليا ويلجأ إليه المستثمر أو حتي المواطن العادي عند حدوث هذه الاضطرابات

أسعار الذهب فى مصر ترتبط بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم تحرك الأسعار العالمية.