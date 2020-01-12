شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية المشروعات: استخراج 11 ألف رخصة مؤقتة للمشروعات خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع رؤساء القطاعات بجهاز تنمية المشروعات لمناقشة خطط عمل الجهاز في المرحلة القادمة، وأعلنت خلال الاجتماع استمرار الجهاز في تنفيذ استراتيجياته التنموية في كافة القطاعات والعمل على تطوير الآليات بما يتناسب مع متطلبات الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بنشر ثقافة العمل الحر بين الشباب والخريجين وتشجيعهم علي إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات الصناعية والإنتاجية والخدمية.

وأشارت إلي أهمية التوسع في تقديم الدعم الفني والتدريبي والتسويقي لكافة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر سواء الممولة من خلال الجهاز أو البنوك التي يتعامل معها أو الممولة ذاتيا أو من أي جهات أخرى وأن يتم الإعلان عن تلك الخدمات المجانية حتي تستفيد منها كافة المشروعات الجديدة أو القائمة لأن تلك الخدمات هي أساس استمرار تلك المشروعات وتطورها وتحسين الموارد المالية لأصحابها وللعاملين فيها.

كما أكدت علي أهمية تفعيل التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية بالنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة والتوسع في تمويله والمشاركة مع تلك الجهات في المزيد من المبادرات القومية التي من شأنها توفير فرص عمل مستقرة للشباب ودعم الاقتصاد الوطني.

وتجدر الإشارة إلي أن جهاز تنمية المشروعات يقدم مجموعة متكاملة من الخدمات غير المالية تبدأ بالتوعية بثقافة العمل الحر والتعريف بخدمات الجهاز المقدمة من خلال اللقاءات والندوات الترويجية بالجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة، حيث تم خلال عام 2019 بعقد 237 ندوة لما يزيد عن 12 ألف شاب وفتاة، الى جانب تدريب وتأهيل الشباب علي اقامة وإدارة مشروعات صغيرة من خلال العديد من البرامج التدريبية مثل برامج ( اعرف قدراتك / المهارات الريادية / توليد الأفكار/ ابدأ مشروعك ).

Advertisements

كما تم خلال عام 2019 إقامة 306 دورة تدريبية حضرها حوالى 9 آلاف متدرب ومتدربة، كما يقوم الجهاز بتوفير خدمة المساعدة في اعداد دراسات الجدوى واتاحة معلومات استثمارية لأصحاب المشروعات القائمة أو الراغبين فى إقامة مشروعات جديده، بالإضافة إلى خدمات حاضنات الأعمال والتي تساهم في بدء تفعيل الأفكار الابتكارية، ويمكن للشباب والخريجين واصحاب المشروعات التقدم للانضمام لتلك الدورات التدريبية والاستفادة من هذه الخدمات مجانا من خلال فروع الجهاز بمختلف محافظات الجمهورية .

كما يقوم الجهاز بمساعدة المشروعات في الحصول على التراخيص اللازمة لبدء المشروع مثال (استصدار البطاقة الضريبية/ استصدار السجل التجاري/ إصدار ترخيص مؤقت لأصحاب المنشآت الجديدة(ساري لمدة 30 يوم)/ استصدار الترخيص النهائي من الجهة الإدارية المختصة/ تسجيل ومنح الرقم القومي للمنشآت) وذلك من خلال 33 وحدة شباك واحد منتشرة فى جميع المحافظات، وقد تم خلال عام 2019 استخراج نحو 11 ألف رخصة مؤقتة للمشروعات، ومنح حوالى 11 ألف رخصة نهائية، وتوفير نحو12 ألف رقم قومي للمنشأة، واستخراج اكثر من الفين سجل تجارى و 4 الاف سجل للتأمينات الاجتماعية، وما يزيد عن 6 آلاف بطاقة ضريبية للمشروعات.

وتعتبر خدمات التسويق للمستفيدين من اهم الخدمات التى يقدمها الجهاز لتحقيق نمو المشروعات وضمان نجاحها واستمراريتها وتتنوع تلك الخدمات بين تسجيل المشروعات بسجل الموردين بالجهات والهيئات الحكومية لتمكينهم من الحصول على حصتهم من المناقصات الحكومية بمختلف المحافظات طبقا لنص المادة 12 من قانون المشروعات الصغيرة رقم 141 لسنة 2004 بتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من المشتريات الحكومية السنوية لأصحاب المشروعات الصغيرة فضلاً عن تنفيذ صفقات للتكامل بين اصحاب المشروعات من عملاء الجهاز، هذا وتم خلال عام 2019 تسجيل الفين مشروع من جميع المحافظات بالجهات الحكومة، وتنفيذ عدد 172 صفقة تكامل بين المشروعات، وتشبيك 190 مشروعا بالقنوات التسويقية المختلفة، من شركات القطاع العام والسلاسل والقطاع الخاص، وتأهيل المشروعات للتعريف بمتطلبات التصدير لعدد 400 مشروع، وتقديم خدمة تسهيل تكويد المنتجات للعملاء حيث تم تكويد منتجات 88 عميل .

ويحرص الجهاز على إقامة المعارض الداخلية والخارجية العامة والمتخصصة حيث تتيح منتج وطني متميز بأسعار مناسبة للجمهور وتعمل علي زيادة مبيعات المشروعات الصغيرة في الداخل والخارج وتطوير منتجاتها ورفع قدراتها في استيعاب العمالة وقام الجهاز خلال 2019 بالاشتراك وتنفيذ ما يقرب من 200 معرض داخلي وخارجي ضمت 5 آلاف مشروع وحققت لهم مبيعات وتعاقدات وصلت الي ما يقرب 72 مليون جنيه.