شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ»: مناولة 22 مليون طن بضائع خلال ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل
كشفت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" وفق مؤشرها الإحصائي لشهر ديسمبر لعام 2019م أن إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ السعودية التي تشرف عليها بلغت 22 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 595 ألف حاوية، بنسبة زيادة بلغت 2.11% وذلك مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق.
وأوضحت أن عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال نفس الشهر بلغت 1,132 سفينة، وبلغ عدد الركاب 78 ألف راكب، فيما بلغ عدد العربات 89 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي 147 ألف رأس من الماشية.
وتسعى "موانئ" إلى دعم وتيسير عمليات الاستيراد والتصدير والخدمات اللوجستية في المملكة وجعلها أكثر سلاسة ومرونة وتنافسية، وذلك ضمن خططها وأهدافها الساعية لتعزيز خدمات الموانئ السعودية، وتحقيقاً لأهداف وركائز رؤية المملكة 2030.
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