شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى: أكوا باور السعودية تخطط لاستثمار عشرة مليارات دولار فى 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذى لشركة أكوا باور السعودية إن الشركة تخطط لاستثمار عشرة مليارات دولار فى 2020 فى إطار تطلعها إلى مشروعات جديدة فى نحو عشر دول.

وقال بادى بادماناثان لرويترز على هامش مؤتمر للطاقة فى أبوظبى إن الشركة، التى تبنى محطات للطاقة وتحلية المياه وتملك 50% من محفظتها فى السعودية، تخطط للتوسع فى أسواق جديدة.

وتملك أكوا باور أصولا فى 12 دولة وتقدمت بعروض لمشاريع للطاقة المتجددة فى خمس دول جديدة هى إثيوبيا وتونس وكمبوديا وأذربيجان وأوزباكستان.