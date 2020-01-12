شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تعطل أعمالها يومين حداداً على وفاة السلطان قابوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بورصة الكويت، عن تعطل أعمالها اليوم الأحد وغداً الاثنين؛ حداداً على وفاة السلطان قابوس بن سعيد حاكم عُمان، على أن تعاود العمل يوم الثلاثاء المقبل.

وأعلن التلفزيون الرسمي لعُمان عن وفاة السلطان قابوس في ساعة مُبكرة من صباح أمس السبت، عن عمر يُناهز 80 عاماً.

كانت الكويت أعلنت بالأمس، عن تعطيل جميع الدوائر الحكومية بالبلاد لمدة 3 أيام حداداً على السلطان قابوس.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وجه بإعلان حالة الحداد فى البلاد لمدة ثلاثة أيام، لرحيل المغفور له السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، الذي وافته المنية أمس، وفقا لما أعلنه السفير بسام راضى.

كانت رئاسة الجمهورية، أصدرت بيانا، أمس السبت، نعت فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان.

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وأكد بيان رئاسة الجمهورية، أن "الأمة العربية فقدت زعيما من أعز الرجال، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ انه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان علي مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.

وإلى نص البيان: "فقدت الأمة العربية زعيما من أعز الرجال، المغفور له جلالة السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ انه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.

وأضاف البيان: ولا تنسى مصر وشعبها للسلطان قابوس رحمه الله مواقفه الأخوية والقوية والتى سطرها التاريخ بحروف من نور.

واختتم البيان: "إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، إذ ينعى لمصر والأمة العربية أخا وصديقا، ليعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة، عن عميق حزنه وخالص عزائه للشعب العماني الشقيق ولأسرته الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته جزاء لما قدم لشعبه ولأمته، وأن يسدد سبحانه وتعالى خطى سلطنة عمان لمواصلة مسيرة النهضة والتقدم والازدهار".