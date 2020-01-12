شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة البحرين بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود البنوك والخدمات والاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.18% رابحا 2.9+ نقطة ليصل إلى مستوى 1600.23 نقطة، مدفوعا بصعود قطاعات البنوك التجارية والخدمات والاستثمار.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 2 مليون سهم بقيمة 374.6 ألف دينار.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 9.37% مدفوعا بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.40%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.10%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 2.07% مدفوعا بصعود سهم شركة إى بى إم تيرمينالز البحرين بنسبة 1.54%.

كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.87% مدفوعا بصعود سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.91%.

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وأعلن بنك سيكو، أن آخر تاريخ لاستلام استمارات القبول لعرض بنك البحرين الوطنى، للاستحواذ على بنك البحرين الإسلامى، سيكون يوم الأربعاء القادم الموافق 15 يناير من العام الجارى.

ووفقاً لبيان صحفى لبورصة البحرين، سوف يستلم مساهمو بنك البحرين الإسلامي المشاركون في هذا العرض مقابل تبادل الأسهم إما نقداً وإما أسهم في تاريخ يوم التسوية الموافق الأربعاء القادم بتاريخ 22 يناير من عام 2020.

يذكر أن هذا العرض اختيارى وغير ملزم لمساهمى بنك البحرين الإسلامي غير الراغبين فى المشاركة فى العرض.

وخلال الشهر الماضى، تم تعيين بنك سيكو، مستشار لتنفيذ الإصدار، وكيل استلام، ووكيل تخصيص للعرض الطوعى المُقترح لاستحواذ بنك البحرين الوطنى على بنك البحرين الإسلامى، حيث سيقوم بنك سيكو بصفته وكيل الاستلام والتخصيص باستلام وإدارة عمليات مشاركة مساهمى بنك البحرين الإسلامى في الصفقة.

وخلال شهر نوفمبر من عام 2018، قال بنك البحرين الإسلامى، إنه تلقى إخطاراً من بنك البحرين الوطنى، يفيد بتأكيد الأخير على استحواذه عل كامل الأسهم الصادرة والمدفوعة لبنك البحرين الإسلامى.