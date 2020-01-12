رئيس المنطقة الاقتصادية: مؤتمر اقتصادى لعرض الفرص الاستثمارية مارس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه من المقرر تنظيم مؤتمر إقتصادي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في السابع من مارس المقبل، تستضيفه مدينة الجلالة.
وقال المهندس يحيى زكي، خلال الحلقة النقاشية التي تعقدها الغرفة الأمريكية اليوم الأحد، إنه من المقرر الإعلان عن تفاصيل هذا الحدث الإقتصادي خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن المؤتمر سيشهد لأول مرة عرض فرص استثمارية محددة أمام المستثمرين المحليين والدوليين المقرر حضورهم هذا الحدث الإقتصادي الهام، لعرض الفرص الحقيقة المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
ووجه رئيس المنطقة الاقتصادية، الدعوة إلى رجال الأعمال والمستثمرين المعنيين والمهتمين بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية لحضور المؤتمر الاقتصادي، للتعرف بشكل أكبر على أهمية الفرص الاستثمارية المتاحة في الوقت الحالي.
وتستضيف الغرفة الأمريكية بالقاهرة صباح اليوم الأحد، المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وذلك في إطار اللقاءات التي تعقدها الغرفة الأمريكية مع المسؤولين وصناع القرار في مصر، حيث من المقرر أن يعقد اللقاء لمناقشة الخطة الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال السنوات الخمس المقبلة، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين أعضاء الغرفة الأمريكية في مصر.
وجاء إنشاء الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كهيئة حكومية منشأة وفقاً لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002، تحت مسمى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس في ذلك الوقت، وتعيين أول مجلس إدارة لها في نوفمبر 2015، من أجل إدارة وتنفيذ مشروع محور قناة السويس بصفة منفصلة عن هيئة قناة السويس.
وتتمتع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس بسلطات وصلاحيات تتناسب مع المهام والوظيفة الموكلة إليها، وهي جذب الاستثمارات إلى المنطقة المحيطة بالممر الملاحي لتأسيس منطقة محورية للصناعة والخدمات واللوجستيات بالمنطقة، وتمتلك الهيئة صلاحيات وسلطات كاملة بمحور قناة السويس في كل ما يتعلق بكافة الأنشطة والمشروعات المقامة داخل الإطار الجغرافي للمشروع دون تدخل من المحافظات التي تقع في نطاقها تلك المشروعات، كما تتمتع بسلطة الولاية وصلاحية كافة الوزارات والمحافظات والهيئات داخل الحدود الجغرافية للمنطقة الاقتصادية باستثناء اختصاصات الوزارات السيادية والتي تشمل الدفاع والداخلية والعدل والخارجية.
وتبلغ مساحة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نحو 460.6 كيلو متر مربع، تعادل تقريبا مساحة دولة سنغافورة والتي تبلغ 721.5 كيلو متر مربع، موزعة بين 6 موانئ بحرية هي شرق وغرب بورسعيد، والعريش، والعين السخنة، بالإضافة إلى ميناء الطور، وميناء الأدبية، وأيضا 4 مناطق صناعية، هي المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، ووادي التكنولوجيا بشرق الإسماعيلية، ومنطقة القنطرة، والعين السخنة.
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