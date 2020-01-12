شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المنطقة الاقتصادية: مؤتمر اقتصادى لعرض الفرص الاستثمارية مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنه من المقرر تنظيم مؤتمر إقتصادي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في السابع من مارس المقبل، تستضيفه مدينة الجلالة.

وقال المهندس يحيى زكي، خلال الحلقة النقاشية التي تعقدها الغرفة الأمريكية اليوم الأحد، إنه من المقرر الإعلان عن تفاصيل هذا الحدث الإقتصادي خلال الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن المؤتمر سيشهد لأول مرة عرض فرص استثمارية محددة أمام المستثمرين المحليين والدوليين المقرر حضورهم هذا الحدث الإقتصادي الهام، لعرض الفرص الحقيقة المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ووجه رئيس المنطقة الاقتصادية، الدعوة إلى رجال الأعمال والمستثمرين المعنيين والمهتمين بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية لحضور المؤتمر الاقتصادي، للتعرف بشكل أكبر على أهمية الفرص الاستثمارية المتاحة في الوقت الحالي.

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