شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز أكتوبر: الانتهاء من تسليم مبنى الوحدة الصحية بالتوسعات الشمالية‬ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم الانتهاء من تسليم الوحدة الصحية (وحدة طب الأسرة) بمنطقة التوسعات الشمالية بالمدينة، إلى الإدارة الصحية بالمدينة تمهيداً لتشغيلها، حيث تم تنفيذها بتكلفة إجمالية بلغت حوالى مليون و 825 ألف جنيه، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار زيادة الخدمات المقدمة بمنطقة الإسكان القومي.‬

‫وأضاف المهندس شريف الشربيني: تم إقامة المشروع على مساحة (٦٨٥م2)، ويتكون مبنى الوحدة الصحية من (أرضى + أول + غرف سطح)، وتضم غرف (تسجيل الملفات - عيادة طب الأسرة – تطعيمات – معمل – صيدلية - عيادة أسنان - إسعافات أولية – تعقيم – مخزن - سكن أطباء وممرضات - استراحة عاملين - إدارة حسابات).‬

‫وأشار رئيس الجهاز إلى أن الوحدة الصحية تُعد من ضمن مجمع خدمات التوسعات الشمالية لخدمة الإسكان القومي بمناطق( أبو ألوفا - صبحى حسين - 2000 قطعة - 276 م - 209م)، حيث يتكون المجمع من ( مدرسة - وحدة صحية – حضانة - سوق تجارية).‬

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وكان المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، قد أكد انه تم إتاحة مقر جديد يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالجيزة، بمقر جهاز المدينة، حيث سيتم من خلاله، القيام بأعمال التوثيق المختلفة لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمستثمرين بالمدينة، وكذا القضاء على طوابير الانتظار.

وأضاف المهندس شريف الشربيني: مقر التوثيق الجديد على مساحة (400م2)، وله مدخل خاص وأماكن لانتظار السيارات، وذلك في سبيل التيسير على العملاء المترددين على المركز التكنولوجي بالجهاز، لاستكمال جميع الخدمات الخاصة بمعاملاتهم بالمدينة، طبقاً لأحكام القانون رقم 27 لعام 2018 ولائحته التنفيذية، لإنشاء مأمورية شهر عقاري بمدينة 6 أكتوبر، خاصة بعملاء هيئة المجتمعات العمرانية، وجهاز المدينة فقط.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سيتم توفير عدد 4 غرف خاصة بالتوثيق بمبنى المركز التكنولوچى لخدمة المواطنين بالدور الأول بمساحة (56م2)، مضيفاً أن ذلك يأتي ضمن خطة التوسع في تقديم الخدمات إلى المواطنين، وتقليل التكدس، وتوفير الوقت الكافي لإنجاز أكبر قدر ممكن من الطلبات والخدمات المقدمة.