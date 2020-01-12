شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضى على ارتفاع أيضا.
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 13749 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 1904 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 15912 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30" للعائد الكلى بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 5141 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 523 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 1365 نقطة.
وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 10.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى، ليغلق عند مستوى 696 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.5% عن الأسبوع السابق، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 399.1 مليار جنيه إلى 392.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 1.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 205.6 مليار جنيه إلى 201.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.7%.
وهبط رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 604.8 مليار جنيه إلى 594.3 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.7%، فيما ارتفع رأس المال السوقى لبورصة النيل من 1.1 مليار جنيه إلى 1.2 مليار جنيه بنسبة نمو 0.2%.
وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 13729.81 نقطة خلال جلسات الأسبوع الماضى، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70" بنسبة 2.65% ليغلق عند مستوى 522.42 نقطة.
وسجل مؤشر "إيجى إكس 100" تراجعاً بنحو 2.56% مغلقًا عند مستوى 1363.21 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.08% مغلقًا عند مستوى 15900.85 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 481.72 نقطة.
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