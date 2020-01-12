شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع قيمة الطرح الأول لأرامكو السعودية لـ29.4 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة أرامكو السعودية اليوم الأحد، إنها مارست خيار بيع أسهم إضافية يبلغ عددها 450 مليون سهم بموجب اتفاقية تعهد الاكتتاب لترتفع بذلك قيمة الاكتتاب العام الأولى إلى 29.4 مليار دولار مسجلة رقما قياسيا. وكانت أرامكو جمعت في البداية 25.6 مليار دولار في الطرح العام الأولي خلال ديسمبر الماضي ببيع ثلاثة مليارات سهم بسعر 32 ريالا (8.53 دولار) للسهم لكنها أشارت إلى أنها ربما تبيع أسهما إضافية من خلال خيار بيع أسهم إضافية.

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