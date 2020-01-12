شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة كمية المبيعات ترفع أرباح "المتقدمة" 6% خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية للشركة المتقدمة للبتروكيماويات، المُعلنة اليوم الأحد، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 5.9% خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 759 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 717 مليون ريال في العام 2018.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 732 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 700.4 مليون ريال خلال العام 2018.

وقالت الشركة: إن ارتفاع أرباحها خلال العام 2019 يعود إلى ارتفاع كمية المبيعات بنسبة 6.2% وإنخفاض أسعار البروبان والبروبلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 26.5% و16.3% على التوالي.

كذلك ارتفعت حصة الأرباح من الاستثمار في شركة إس كي أدفانسد المحدودة (شركة تابعة بجمهورية كوريا الجنوبية) بنسبة 14.5% .

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وكان مجلس إدارة المتقدمة، قد أعلن عن توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الرابع من العام 2019 بقيمة 140.7 مليون ريال سعودي.

وبناءً عليه فإن إجمالي الأرباح النقدية الموزعة على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، هو مبلغ 556.9 مليون ريال سعودي بواقع 2.70 ريال سعودي للسهم الواحد، تمثل 27% من القيمة الأسمية للأسهم.

وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح بلغ 213 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل صافي أرباح بلغت 202.2 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وقالت الشركة: إن ارتفاع أرباحها بالربع الثالث يعود إلى انخفاض أسعار البروبان والبروبيلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 41% و15.6% على التوالي وانخفاض الاستهلاك للبروبلين المشترى من مصادر خارجية بنسبة 24.3% وذلك على الرغم من انخفاض أسعار البولي بروبيلين بنسبة 13.8%، وارتفاع استهلاك البروبان بنسبة 11.9% وارتفاع تكاليف المصروفات الإدارية والعامة بنسبة 47.7% .

وعلى نحو آخر، ارتفع صافي أرباح الشركة إلى 567 مليون ريال خلال التسعة أشهر 2019، مقابل صافي أرباح بلغت 553 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2018.