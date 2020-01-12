شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 12 يناير حتى 16 يناير الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لشركة البحري، بالإضافة إلى صرف أرباح كل من المجموعة السعودية، الوطنية للتربية والتعليم، وذلك فضلاً عن أحقية توزيع أرباح كل من صندوق دراية ريت.

وتبدأ شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي، اليوم الأحد، توزيع أرباح بقيمة 337.5 مليون ريال عن النصف الثاني للعام 2019، بحصة للسهم تبلغ 0.75 ريال، بنسبة توزيع تبلغ 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتنظر الجمعية العمومية للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، اليوم الأحد، الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة التي تبدأ اعتباراً من تاريخ 16 يناير 2020، ولمدة ثلاث سنوات ميلادية.

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وتبدأ الشركة الوطنية للتربية والتعليم، يوم الثلاثاء، توزيع أرباح نقدية على مساهميها عن العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2018، بإجمالي 34.4 مليون ريال، بواقع 0.8 ريال للسهم الواحد بما يعادل 8% من رأس مال الشركة.

ويستحق، يوم الأربعاء، توزيع أرباح صندوق دراية ريت، بقيمة 20.060 مليون عن الرابع من 2019، بواقع 0.187 ريال لكل وحدة، وبنسبة 1.87% إلى السعر الأولى للوحدة.

ومن المُقرر أن تنتهي فترة تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة لشركة الكابلات السعودية، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 13 يناير الجاري، على أن تنتهي مرحلة الاكتتاب في الأسهم الجديدة 16 يناير الجاري.