شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت تعلق أعمالها لمدة يومين لوفاة السلطان قابوس والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرر تعطيل الاعمال ببورصة الكويت المالية خلال يومي الأحد الإثنين الموافقين 12 و13 يناير الجاري وذلك تزامنا مع إعلان الدولة الحداد على وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان "عمان".

وأوضحت البورصة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها ستسأنف أعمالها اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير الجاري.

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وأعلن التلفزيون الرسمي ووكالة الأنباء العمانية على حسابها على تويتر وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت.

وأعلن البلاط الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص مدة 3 أيام، وكذلك تنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة.

وحكم السلطان قابوس البالغ من العمر 79 عاما سلطنة عمان منذ توليه السلطة عام 1970، حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.