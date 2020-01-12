شكرا لقرائتكم خبر عن لاند العقارية تقترب من الإدراج ببورصة الكويت والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مصادر مطلعة عن انتهاء الجهات المعنية في البورصة من بحث ملف إدراج شركة «لاند العقارية» في السوق الرئيسي، وسيعمل مستشار الإدراج على تحديد الموعد المناسب بالتنسيق مع البورصة ومساهمي الشركة.

وأوضحت المصادر أن الإجراءات تنص على ضرورة إبلاغ هيئة الأوراق بنتيجة الفحص الفني والتوصيات الصادرة عن اللجنة المختصة لدى البورصة بشأن قرار الإدراج تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة، بحسب صحيفة "الرأي".

ووافقت شركة بورصة الكويت خلال الأيام الماضية على طلب إدراج شركة عقارية بالدولة يبلغ رأسمالها 15 مليون دينار.

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ورفعت شركة البورصة توصيتها مؤخراً إلى هيئة أسواق المال بالموافقة على إدراج تلك الشركة في السوق الرئيسي، على أن تقوم الأخيرة بدراسة ملف الشركة وإصدار قرارها النهائي.

وكان آخر الإدراجات بالسوق شركة المتكاملة وتم إدراجها بالسوق الأول، وهي أول شركة تدرج وفقاً لقواعد الإدراج المستحدثة. وشهدت قبل ذلك إدراج 3 شركات هي "ميزان" و"فيفا" و"بنك وربة"، فيما انسحب أكثر من 60 شركة.

وكانت شركة بورصة الكويت ـ أول بورصة يمتلكها القطاع الخاص في الشرق الأوسط- قد حددت موعد إدراج أسهمها بسوق الأسهم الكويتية في 19 أبريل المقبل كموعد مبدئي.

وبصفة عامة، شهدت بورصة الكويت تغيرات جذرية في الفترة الأخيرة منها الترقية على المؤشرات العالمية "فوتسي" وقريباً MSCI، فضلاً عن تغير هيكل ملكية شركة البورصة ودخول القطاع الخاص وما واكب ذلك من زيادة في حجم السيولة المتداولة.