الاقتصاد

غينيا الاستوائية تزيد إنتاجها النفطى 20 ألف برميل هذا العام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جابرييل ليما وزير النفط فى غينيا الاستوائية اليوم الأحد، إن بلاده ستزيد إنتاجها النفطى 20 ألف برميل يوميا بحلول شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف الوزير في تصريحات للصحفيين على هامش منتدى لبحث قضايا الطاقة "نتوقع زيادة هذا العام تبلغ حوالي 20 ألف برميل إضافية في اليوم بسبب الاكتشافات الجديدة".

ويبلغ إنتاج غينيا الاستوائية حاليا 120 ألف برميل يوميا.

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وأضاف أن بلاده ستعلن في إبريل المقبل اتفاقات ومذكرات تفاهم تتعلق بإنشاء مصفاتين نفطيتين جديدتين.

وكانت غينيا الاستوائية أعلنت في نوفمبر الماضي خططا لمشروعات جديدة في قطاع الطاقة تبلغ استثماراتها مليار دولار بما في ذلك المصفاتان.

وقال ليما أيضا إن بلاده ستعلن على الأرجح فتح الباب للتقدم بعروض جديدة للتنقيب في عدة مناطق خلال إبريل.

 

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