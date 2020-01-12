شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. مطالبات بالتوسع في منتج "أرض وقرض" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم طالبت اللجنة الشوريَّة المتخصصة بدراسة تقارير الأداء لوزارة الإسكان والصندوق العقاري السعودي، بالتوسع في خيار أرض مطورة وقرض بما يساهم في تشجيع البناء، خاصة بالضواحي والمناطق النائية.

وأوضحت لجنة الإسكان أن خيار "أرض وقرض" مقارب لما كان متبعاً في السابق بتقديم وزارة الشؤون البلدية والقروية لأرض مجاناً، وصندوق التنمية العقارية القرض، وقد أدى إلى نهضة معمارية بالمملكة، بحسب صحيفة الرياض.

وأشارت اللجنة إلى أنه وفقا لاستطلاع للصندوق العقاري فإن 80% من المستفيدين يحبذون البناء الذاتي.

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وكشف صندوق التنمية العقارية السعودي، مؤخرا، عن إيداع 1.692 مليار ريال في حسابات المواطنين من مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية خلال شهر ديسمبر 2019.

وفي عام 2019 تجاوز برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان خدمة 208.04 ألف أسرة مستفيدة من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يتيحها البرنامج، منها 70.4 ألف أسرة سكنت في منازلها.

يشار إلى أن الصندوق تحول في عام 2017 من الإقراض المباشرة إلى الإقراض عن طريق الجهات التمويلية أسهم في تسريع وتيرة تملك المواطنين للمساكن.

يشار إلى أن صندوق التنمية العقارية السعودي أعلن في وقت سابق عن إيداع نحو 1.016 مليار ريال في حسابات مستفيدي برنامج "سكني" من وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية لشهر نوفمبر 2019.