شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: بورصة الكويت تخفض علاوة الشراء الإجباري لتهدئة مخاوف الأجانب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مصادر إن القرار الذي أصدره الرئيس التنفيذي في بورصة الكويت محمد العصيمي بخفض الفائدة أو علاوة الشراء الإجباري للسوق الأول، لتصبح 5% بدلاً من 10% من سعر الإغلاق يهدف لإزالة هواجس المؤسسات الاستثمارية العالمية.

وأشارت مصادر إلى أن القرار يتزامن مع قرب تفعيل ترقية وانضمام البورصة إلى مؤشر "MSCI" للأسواق الناشئة (نهاية مايو المقبل وربما تؤجل إلى بداية يونيو)، بحسب صحيفة "الرأي".

وأوضحت المصادر أن ضخ الأموال الأجنبية لدى الترقية سيتركز على حزمة من الأسهم القيادية، لافتة إلى أن تنفيذ الصفقات خلال دقائق معدودة وبمبالغ قد تتجاوز المليار دينار يجعل احتمالات الخطأ من قبل الوسيط كبيرة.

وقال تقرير سابق صادر عن شركة الوطني للاستثمار أن بورصة الكويت كانت الأفضل أداءً خليجياً خلال تداولات العام الماضي، إذ قدمت عملية الترقية إلى الأسواق الناشئة من قبل "FTSE"، والإعلان عن ترقية "MSCI"، جرعة دعم كبيرة لسوق الأسهم المحلي.