شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى السعودي يُطالب "هيئة الاستثمار" بمنصة موحدة لجذب الاستثمارات الخارجية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم طالبت لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى السعودي هيئة الاستثمار بإعتماد منصة موحدة، للتسويق والترويج لجذب الاستثمارات الخارجية.

وشددت اللجنة في توصياتها على وضع مؤشرات محددة تشمل مساهمة الاستثمار الأجنبي في توفير الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية المؤهلة، ونقل وتوطين الخبرة والمعرفة، لقياس العائد المتحقق من هذه الاستثمارات، بحسب صحيفة الرياض.

يشار إلى أن نسبة فرص الاستثمار في قطاع المعادن والتعدين تبلغ 4% وفي قطاع السياحة والترفيه والثقافة 6%، أما في القطاعات الناشئة مثل الإسكان والحج والعمرة والتعليم وريادة الأعمال فقد بلغت النسبة 6% من إجمالي الاستثمارات.

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ويناقش مجلس الشورى بالمملكة تقرير هيئة الاستثمار للعام المالي 39 ـ1440 وتوصيات لجنة الاقتصاد بشأنه في جلسة غدٍ الإثنين.

وقال تقرير سابق لمنظمة "أونكتاد" التابعة للأمم المتحدة، إن المملكة العربية السعودية نجحت في جذب 37.099 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر خلال الفترة من عام 2013 وحتى نهاية العام2018 .

وأشار التقرير إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع في السعودية بنهاية عام 2018 ليسجل نحو 3.209 مليار دولار مقارنة بنحو 1.419 مليار دولار خلال العام 2017،