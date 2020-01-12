شكرا لقرائتكم خبر عن "أكواباور" تعتزم ضخ 10 مليارات دولار بخطط توسيعية خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور السعودية إن الشركة التابعة للصندوق السيادي السعودي بنسبة 25% تخطط لاستثمار عشرة مليارات دولار خلال العام الجاري وذلك في إطار تطلعها إلى مشروعات جديدة في نحو عشر دول.

وقال بادماناثان إن أكوا باور تعمل على تطوير مشاريع للطاقة المتجددة بإندونيسيا بقيمة متوقعة 500 مليون دولار، مضيفا أن الشركة تهدف إلى توسيع محفظتها لتشمل الأردن والمغرب وتعزيز عملياتها بالسعودية والإمارات، بحسب "رويترز.

وتملك أكوا باور أصولا في 12 دولة وتقدمت بعروض لمشاريع للطاقة المتجددة في خمس دول جديدة هي إثيوبيا وتونس وكمبوديا وأذربيجان وأوزباكستان.

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وأكد محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور السعودية، في وقت سابق تطلع شركته للتوسع دولياً خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

يشار إلى أن "أكوا باور" وقعت نهاية الشهر الماضي مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، بهدف تعزيز فرص الإسهام في رفع وزيادة معدلات المحتوى المحلي في قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية.

وأكوا باور، شركةٌ متخصصة في تزويد الطاقة وتحلية المياه تزخر بسجلٍ حافلٍ من الإنجازات في مجال الطاقة بدءاً من الطاقة الشمسية (الكهروضوئية) والطاقة الشمسية المركّزة (CSP) والطاقة الحرارية الأرضية، وطاقة الرياح، وتحويل النفايات إلى طاقة (WtE) بالإضافة إلى الفحم النظيف.