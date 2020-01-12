شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ"جي إف إتش" تسلم 150 وحدة سكنية بمشروع فيلامار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مجموعة جي أف أتش المالية المدرجة ببورصات البحرين ودبي والكويت المالية عن انتهاء الشركة التابعة لها "جي إف إتش العقارية"من إنشاء أحد الأبراج السكنية في مشروع فيلامار الواقع ضمن الواجهة البحرية في مرفأ البحرين المالي.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، قامت شركة جي إف إتش العقارية بتسليم 150 وحدة سكنية وذلك بعد الحصول على جميع الموافقات اللازمة والمطلوبة من مختلف الجهات الحكومية.

ويمتد مشروع فيلامار على مساحة 36 ألف متر مربع وبمجمل مساحة بناء 250 مترا مربعا، ويقع على الواجهة البحرية لمرفأ البحرين المالي.

Advertisements

وكشفت سلسلة الفنادق العالمية "ماما شيلتر" في وقت سابق عن عزمها افتتاح فندقها الجديد في العاصمة البحرينية المنامة. ويعد هذا الإنجاز المهم ثمرةً للتعاون بين مجموعة أكور العالمية ومجموعة جي إف إتش المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن جي اف اتش حققت صافي أرباح بقيمة 24.4 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 30.9 مليون دولار خلال الربع المُقابل من العام 2018.

ويعود التراجع في الأرباح بالربع الثالث من العام 2019 بشكل رئيسي إلى ارتفاع المصروفات إلى 68.7 مليون دولار مُقابل إجمالي مصروفات بلغ 41.6 مليون دولار للربع المُقابل من العام 2018.

هذا وحققت الشركة صافي أرباح بلغت 73.6 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مُقابل صافي أرباح بلغ 103.4 مليون دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2018.