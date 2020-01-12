شكرا لقرائتكم خبر عن «مؤسسة الحبوب» تعلن سعر الشعير الجديد وتحاسب المخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عـن تعديل سعر بيع كيس الشعير زنة 50 كجم بحيث لا يتجاوز( 44 ريال بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة) في جميع نقاط البيع بكافة مناطق المملكة، وذلك اعتبارا مـن اليوم الأحد 12 يناير 2020.

ويأتي ذلك إنفاذا للقرارات المنظمة لإعادة توجيه إعتمادات الإعانات الزراعية ضمن البرنامج التنفيذي لإعادة توجيه الدعم لمدخلات الأعلاف بما فيها الشعير، وصرفها بشكل مباشر للمستحقين .

وأضافت المؤسسة، أنه تم البدء بإيداع قيمة الإعانة في حسابات صغار مربي الماشية بشكل شهري إعتبـارا مـن شهر أكتوبر 2019 بمبلغ إجمالي بحدود 35 مليون ريال شهريا، وزيادة قيمة الإعانة الشهرية لصغار مربي الماشية إعتبارا من يوم الأربعاء 1 يناير 2020 لتبلغ بحدود 80 مليون ريال تم صرفها لأكثر من 61 ألف مستفيد مواطن ومواطنة.

ودعت جميع العملاء للإبلاغ عن أي شكاوى تتعلق بوفرة الشعير في الأسواق، أو مخالفات السعر المحدد في جميع نقاط البيع بكافة مناطق المملكة عبر التواصل مع مركز البلاغات في وزارة التجارة والاستثمار على الرقم 1900 أو عبر تطبيق (بلاغ تجاري).